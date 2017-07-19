В Казахстане в перестрелке ранены шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате перестрелки в ночь на 18 июля в поселке Курык Каракиянского района Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.

Троим пострадавшим, по сообщению полиции, медицинская помощь оказана на месте. С множественными огнестрельными ранениями в больницу доставлены трое молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет, которые в экстренном порядке прооперированы, цитируют заместителя директора областной больницы Мухамеджана Нургазиева местные СМИ. Состояние одного из них медики оценивают как «стабильно тяжелое».

Несколько человек в ходе перестрелки, со слов очевидцев, были убиты. Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в департаменте внутренних дел Мангистауской области.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается», – заявили в полиции.