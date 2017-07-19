Чешская компания намерена инвестировать в строительство ГЭС в КР около 500 млн долларов

Чешская компания Liglass Trading CZ готова инвестировать в проект Верхненарынского каскада ГЭС около 500 миллионов долларов. Об этом в городе Нарыне (КР) 18 июля сказал представитель компании Йиржи Войтеховски.

По его словам, 10 июля было подписано соглашение по первому этапу – на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1, инвестиции составят 230 миллионов долларов. «Как мы и обещали, через неделю после подписания соглашения группа инженеров и специалистов приехала на первое исследование. Они получили пред-ТЭО и провели исследование двух створов. Компания делает ТЭО за свой счет», – сказал он.

Войтеховски сказал, что все инвестиции идут без гарантий правительства КР. Как сказал он, все споры решаются в соответствии с законодательством Кыргызстана. «Если мы ошибемся и не выполним то, что обещали, то мы оставляем примерно 57 миллионов долларов в уставном капитале ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Все налоги мы платим в полном размере, у нас нет никаких льгот», – сказал представитель компании.

Он сообщил, что глава компании Михаель Смелик 26 июля приедет в Бишкек и даст официальную пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы. «Мы – чехи – серьезные инвесторы и никогда кыргызский народ не подведем», – заверил Йиржи Войтеховски.

Ранее чешское издание aktualne.cz опубликовало статью о компании Liglass Trading CZ, отметив, что ГЭС в Кыргызстане будет строить неизвестная чешская фирма. Авторы публикации задаются вопросом, где компания Liglass Trading CZ возьмет сотни миллионов долларов для инвестирования. «Ее оборот до этих пор составлял несколько сот тысяч, а в 2014 году компания показала миллион крон убытка», – говорится в статье.