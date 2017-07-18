В Мосуле задержали 20 джихадисток с поясами смертников

В Мосуле задержаны 20 джихадисток, которые готовились к нападениям на иракские правительственные войска. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Среди задержанных – граждане России, Германии, Турции и Канады. Они скрывались в подземном туннеле и имели при себе оружие и пояса смертников.

По данным германских СМИ, одна из исламисток - 16-летняя школьница из Саксонии. В Германии она числилась пропавшей без вести. До исчезновения летом 2016 года находилась под наблюдением полиции из-за интернет-контактов со сторонниками группировки «Исламское государство». Прокуратура Германии возбудила против школьницы уголовное дело по подозрению в совершении тяжкого государственного преступления. Однако дело приостановили в связи с исчезновением подозреваемой.

10 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе в Мосуле над джихадистами и освобождении города от формирований ИГ. Джихадисты удерживали город с 2014 года, установив там халифат. Для боевиков Мосул являлся одним их ключевых городов.