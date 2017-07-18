Как заставить замолчать муэдзина посреди ночи. И кому это нужно

Жители Бишкекажалуются на слишком громкие звуки азана – призыва к молитве в столичных мечетях. Почти все горожане, живущие возле крупных храмов, испытывают такие неудобства.

На слишком громкие звуки азана – призыва к молитве, жители домов возле новой мечети жаловались не один раз. Самое неприятное в таком соседстве, говорят бишкекчане, – это громкий голос муэдзина посреди ночи, когда весь город еще спит.



«Мы жаловались и раньше. Сейчас звук стал тише. А в начале дочки каждый раз, когда звучал азан, плакали, орали. Одной из них полтора года, другой – три. А окна спальни как раз выходят на мечеть», – жалуется жительница Бишкека.

Совсем запретить призывы к к молитве из громкоговорителей никто не предлагает. Однако азан, по мнению жильцов близлежаших домов, следует запретить хотя бы ночью.

«Особенно неудобно когда азан звучит в три часа ночи. Дети пугаются», – говорит другой житель Бишкека.

На этот раз около десяти бишкекчан, живущих возле мечети Махмуд аль-Кашгари, обратились в комиссию по делам религий. Пока чиновники раздумывают над ответом, между местными жителями и прихожанами назревает настоящий конфликт. Дошло даже до рукоприкладства.

«Они ставят машины точно также, как вот эта сейчас стоит. У меня дочка заболела в прошлый раз. Я должен был везти ее в больницу. Мне пришлось ехать на такси, потому что я не мог выехать. Когда я вернулся через час, его машина все еще стояла. Дошло до драки с водителем. Он даже не извинился. Хотя ему должно быть стыдно. Может в мечетях следует объяснять, что нельзя ставить машины перед воротами», – возмущается житель Бишкека Улан.

Теперь, грозится Улан, он готов даже разбить машину, которую припаркуют перед воротами в следующую пятницу, – именно в этот день в мечеть приезжает больше всего прихожан.

«Люди, которые приходят на пятничный намаз, могли бы оставлять свои машины в нескольких сотнях метрах и приходить сюда пешком. Попробуйте приехать сюда в пятницу днем. Невозможно даже открыть ворота, чтобы выйти. Тут недалеко находится пожарная станция, недавно им пришлось стоять здесь полчаса, потому что все побросали свои машины», – рассказала Раиса.

В казыяте – местном подразделении муфтията – говорят, что жалобы на мечеть Махмуд аль-Кашгари к ним уже поступали.



«Мы поговорили с работниками мечети Кашгари сразу после того, как к нам поступили жалобы. Возможно, причина их недовольства в том, что там долгое время не было мечети, и теперь местным жителям предстоит привыкнуть к ней. Но мы все равно просим убавить звук утренних и вечерних азанов», – заявил сотрудник казыята Бишкека Расулбек Сариев.

Среди тех, кто приходит в эту мечеть, многие с местными жителями не согласны. Но есть и такие, кто считает, что духовенству следует прислушаться в горожанам.

В Бишкеке работают около 130 мечетей и молельных комнат. В этом году в столице построили еще одну мечеть на 20 тысяч человек, которая стала самой большой в Центральной Азии.