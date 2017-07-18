Сотрудники виртуальной приемной займутся проблемами легендарного боксера Руфата Рискиева
Работники хокимията города Ташкента и других государственных органов посетили дома и квартиры граждан, чтобы изучить на месте обращения населения Учтепинского района в виртуальную приемную президента Узбекистана.
Рабочая группа побывала также в доме выдающегося узбекского боксера Руфата Рискиева. Во время визита сотрудники хокимията спросили, какая помощь ему нужна. Он ответил, что даже в самые тяжелые времена он ни у кого не просил помощи, сообщает Sputnik Узбекистан.
Несмотря на это, ответственным организациям было поручено заняться имеющимися в доме проблемами с коммуникациями, выделять Рискиеву необходимые средства и оказывать ему медицинскую помощь, при необходимости привлекая зарубежных специалистов. Данные вопросы взяты на особый контроль виртуальной приемной, сообщается на странице в Facebook.
В 1974 году в Гаване легендарный узбекский боксер Руфат Рискиев с триумфом завоевал титул чемпиона мира перебитыми в восьми местах кистями рук. За свою карьеру в боксе он провел около 189 боев, из которых 174 завершились с победным результатом.
67-летний экс-чемпион мира по боксу Руфат Рискиев в прошлом году лишился одной ноги. Рискиеву ампутировали ногу из-за начинавшейся гангрены.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое