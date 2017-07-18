Доклад: число жертв среди гражданских в войне в Афганистане остается высоким

Число убитых или раненных в конфликте в Афганистане в первом полугодии мирных жителей остается по-прежнему высоким, как и годом ранее, сообщает миссия Организации Объединенных Наций. Подтвержденное число погибших мирных граждан в период с 1 января по 30 июня составило 1 662, что на два процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) 17 июля.

«Количество людских издержек в этой безобразной войне в Афганистане – утрата человеческой жизни, разрушения и огромные страдания – слишком высокое», – говорит специальный представитель генерального секретаря ООН в Афганистане и глава UNAMA Тадамити Ямамото.

В докладе миссии отмечается однопроцентное снижение количества раненных за этот период до 3 581 человека. В докладе UNAMA говорится, что около 40 процентов всех потерь среди мирного населения в первом полугодии было вызвано применением антиправительственными силами самодельных взрывных устройств, во взрывных устройствах смертников, а также самодельных взрывных устройств нажимного действия, или придорожных мин.