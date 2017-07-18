Как сообщил «Озодлику» представитель «Асака банка», предоставлявшего кредиты на покупку автомобилей, произведенных узбекско-американским автоконцерном GM Uzbekistan, банки Узбекистана приостановили выдачу автокредитов на прошлой неделе на основании устного указания Центрального банка.

Как стало известно «Озодлику», кроме «Асака банка», кредитную линию на покупку автомобилей, произведенных на заводе узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, приостановил еще один банк Узбекистана – «Капиталбанк».

По словам сотрудника «Асака банка», «в связи с изменением размеров процентных ставок, на прошлой неделе было приостановлено выделение кредитов гражданам, желающим купить автомобили производства GM Uzbekistan».

Как сказал репортеру «Озодлика» чиновник, приближенный к руководству СП GM Uzbekistan, в начале июля этого года компания совместно с автомобильным заводом в Асаке запустила новую программу по продаже автомобилей в кредит.

По его словам, новая программа по продаже автомобилей местного производства по сниженным кредитным процентам могла бы наиболее эффективно отразиться на пути оживления деятельности GM Uzbekistan:

– Однако выдача автокредитов продлилась всего лишь пять дней. За эти пять дней 1,5 человек смогли заключить с СП GM Uzbekistan трехсторонний договор (между компанией, клиентом и банком) и получить автомобили в кредит. Еще несколько тысяч человек стояли в очереди за автокредитом. Но в конце прошлой недели после устного указания Центробанка все банки Узбекистана приостановили выдачу автокредитов. Это стало большим финансовым ударом для GM Uzbekistan. Автомобильная промышленность во всем мире развивается путем продажи автомобилей в кредит. На Западе ни один человек не покупает автомобиль, заплатив сразу всю сумму. Я считаю, что данное действие Центробанка нанесло большой ущерб узбекистанскому автопрому, – сказал нашему радио чиновник, приближенный к руководству СП GM Uzbekistan.

Репортер «Озодлика» смог пообщаться с одним из узбекистанцев, которому посчастливилось получить автокредит на покупку автомобиля марки «Спарк» производства GM Uzbekistan. По его словам, он получил ключи от авто, оплатив 25 процентов от общей стоимости автомобиля с условием ежемесячного погашения оставшейся части кредита:

– Кредит нужно погасить в течение 3 лет. Годовая процентная ставка составляет 18%, теперь я должен ежемесячно погашать кредит по частям, – говорит собеседник.

Как говорит нашему радио чиновник, приближенный к руководству СП GM Uzbekistan, банки Узбекистана приостановили выдачу автокредитов на покупку автомобилей производства GM Uzbekistan в 2006 году:

– Клиенты очень обрадовались после того, как в начале этого месяца банки по рекомендации руководства начали выдавать автокредиты. Основная часть клиентов хочет покупать автомобили GM Uzbekistan в кредит. Это было хорошей поддержкой для граждан, у которых недостаточно денег для покупки авто. Но, к сожалению, выдача автокредитов продлилась всего лишь пять дней, – сказал чиновник, приближенный к руководству СП GM Uzbekistan.

По его словам, действия Центробанка, который «не рекомендовал» остальным банкам выделять автокредиты, противоречат закону Узбекистана «О потребительском кредите»:

– Согласно данному закону, действующие в стране все коммерческие банки и их филиалы на местах могут выделять гражданам потребительские кредиты на покупку авто. Но в Узбекистане как минимум семь банков отказывают клиентам в выдаче кредита, заявляя им, что у них нет денег, – сказал «Озодлику» чиновник, приближенный к руководству СП GM Uzbekistan.

По словам еще одного узбекского чиновника, работающего в финансовой сфере, в настоящее время банки Узбекистана не в состоянии выделять кредиты:

– Исходя из кредитного портфеля, эти банки не в состоянии выделять такие кредиты. Потому что деньги должны тратиться на первостепенные задачи государства. Сегодня потребительские кредиты не являются первостепенной задачей государства. Кредит, выделяемый на покупку автомобиля, считается потребительским кредитом. Процесс выдачи кредитов, возможно, возобновится после того, как банки немного улучшат свое положение. Но это произойдет не сегодня, и не завтра, – сказал узбекский чиновник.

По его словам, Центральный банк Узбекистана имеет право вмешиваться в кредитную политику коммерческих банков, а также ограничить действия финансово слабых банков по выдаче кредитов.

​Он добавил, что «состояние многих коммерческих банков в Узбекистане резко ухудшилось в связи с выделением за последние годы множества кредитов на различные мероприятия и проекты».

«Озодлик» обратился за комментарием в Центральный банк Узбекистана, однако не представившийся сотрудник Центробанка не пожелал отвечать на вопросы нашего репортера.