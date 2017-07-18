Минздрав Узбекистана создаст сеть социальных аптек
Министерство здравоохранения Узбекистана создаст собственную сеть социальных аптек.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в понедельник подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
Как сообщает UzDaily.uz, глава государства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством юстиции и Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана в месячный срок разработать комплекс мер по созданию собственной сети социальных аптек в целях повышения доступности социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Основной задачей аптек является реализация населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения по фиксированным ценам.
Сообщается, что создание аптек должно способствовать повышению доступности социально значимых лекарств и предупреждению неконтролируемого использования гражданами лекарственных средств, в том числе за счет ужесточения требований об отпуске лекарств по рецепту и внедрения информационных систем мониторинга реализации таких лекарств.
Президент поручил внедрить информационную систему, которая будет обеспечивать мониторинг реализации социально значимых лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей.
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