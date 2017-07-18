В Верховный суд Таджикистана поступило дело 10 экс-борцов с коррупцией

Уголовное дело в отношении десяти экс-сотрудников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в том числе бывшего замдиректора Давлатбека Хайрзода и начальника следственного управления Фируза Холмуродзода, поступило для рассмотрения в Верховный суд. Об этом «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщил 17 июля председатель Верховного суда Шермухаммад Шохиён.

По его словам, фигуранты данного дела обвиняются в мошенничестве, получении взятки и других преступлениях. Однако Шермухаммад Шохиён не стал раскрывать их имена, отметив лишь, что наряду с Давлатбеком Хайрзода и Фирузом Холмуродзода задержан еще начальник одного из управлений и следователь антикоррупционного ведомства.

«Данное дело расследуется под грифом секретно, сейчас оно поступило в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения. В ближайшие дни начнется судебный процесс за закрытыми дверями», – сказал глава Верховного суда.

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана было создано по указу президента страны в январе 2007 года.В 2012 году после критики главы государства были сняты с занимаемых должностей трое заместителей директора данного ведомства.