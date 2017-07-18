В Минске госпитализирован лидер Depeche Mode Дэйв Гаан

Концерт британской группы Depeche Mode в Минске отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана. Организаторы концерта сообщили, что у музыканта «кишечное расстройство». Ранее запись об отмене шоу появилась на странице Depeche Mode в Facebook'е, но не уточнялось, кто именно из музыкантов заболел.

Организаторы концерта рекомендуют всем, кто купил билеты, сохранить их для возможной сдачи и следить за информацией о возможном переносе концерта на более поздний срок.

В министерстве здравоохранения не стали раскрывать диагноз заболевания, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Группа Depeche Mode за 30 лет выпустила 13 студийных альбомов и продала более 115 миллионов копий.