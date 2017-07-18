Трамп подтвердил соблюдение Тегераном обязательств по ядерному соглашению

Администрация президента США Дональда Трампа вечером в понедельник, 17 июля, подтвердила соблюдение Ираном своих обязательств по заключенной в 2015 году ядерной сделке и пообещала сохранить режим отмены санкций в отношении Ирана. При этом администрация Трампа заявила о намерении добиваться новых санкций в отношении Ирана за разработку и испытания баллистических ракет и быстроходных катеров, а также по другим вопросам.

Ранее администрация Трамп уже признала, что соглашение предотвращает возможность разработки Ираном ядерного оружия, несмотря на то что в ходе избирательной кампании Трамп обещал разорвать соглашение, которое он назвал «худшей сделкой» из всех, что он когда-либо видел.

Администрация Трампа осудила то, что она назвала несоответствием Ирана «духу соглашения» в связи с продолжившимися Тегераном разработкой и испытаниями баллистических ракет и быстроходных катеров – вопросы, которые, по заявлению администрации, требуют введения новых санкций.

Администрация Трампа вновь выразила озабоченность по поводу утверждений о нарушениях Ираном прав человека, поддержке террора против Израиля, заключениях американских граждан в тюрьмы и вмешательстве в свободу судоходства в Персидском заливе.

«Иран остается одной из главных угроз для интересов США и стабильности в регионе», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома, добавив, что американская администрация рассматривает пути укрепления ядерного соглашения и обеспечения более строгого его соблюдения.