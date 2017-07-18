Кыргызстан и Казахстан продлили срок пребывания без регистрации

С 15 июля в Кыргызстане и Казахстане заработали новые правила пребывания граждан на территории двух стран. Срок пребывания без постановки на учет по месту пребывания продлен с пяти до 30 дней. Ранее он составлял пять дней, сообщил вчера МИД Кыргызстана.

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина Кыргызстана в Казахстан. Если срок пребывания кыргызстанца в Казахстане превышает 30 дней, необходимо зарегистрироваться – встать на учет по месту пребывания в МВД Казахстана.

Регистрация кыргызстанцев производится на не более 90 календарных дней с момента пересечения границы Казахстана, и может быть продлена на такой же срок. Такие же правила будут применяться и в отношении граждан Казахстана.

Ранее граждане Казахстана могли находиться в Кыргызстане без регистрации до 30 дней, тогда как граждане Кыргызстана в Казахстане – не более пяти. В прошлом году заместитель председателя государственной службы по миграции Кыргызстана Алмазбек Асанбаев заявил, что Казахстан согласно нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен предоставить кыргызстанцам срок пребывания без регистрации до 30 дней и что казахстанская сторона затягивает решение этого вопроса.

Осенью 2016 года стало известно, что главы МИД двух стран достигли такой договоренности.