Туркменский суд приговорил еще 40 человек по обвинению в связях с «гюленовским движением»

В Туркменистане приговорены еще несколько десятков человек по обвинениям в связях с турецким оппозиционным движением. Как сообщил источник близкий к судебным органам, 5-7 июля суд в Лебапской области вынес приговоры, по меньшей мере, 40 лицам.

Как утверждает источник «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода), большая часть осужденных это бывшие работники и выпускники туркмено-турецких лицеев. «Азатлык» в конце мая сообщал об аресте более 50 мужчин, обвиненных в причастности к так называемому «гюленовскому движению» под предводительством лидера турецкой оппозиции Фетхуллаха Гюлена. И именно эти люди были осуждены на закрытом суде на сроки до 20 лет, утверждает источник.

Это уже вторая группа лиц, известных «Азатлыку», которых осудили на длительные сроки по схожему обвинению. В феврале этого года ашхабадский городской суд приговорил, по меньшей мере, 18 человек к срокам до 25 лет. В их числе были известные в Туркменистане предприниматели.

Другой источник отметил, что во время следствия к задержанным применяли пытки и они признали вину. «Суд был закрытый, даже близких не пустили», – рассказал источник.

Он также рассказал, что все они стали жертвами попыток властей найти дополнительные средства для проведения Азиатских игр в сентябре этого года. «Обвинение в связях с «гюленистами» это просто повод, а на самом деле у этих людей вымогают деньги. Всех их связывает то, что они учились или работали в турецких лицеях, это правда. Но все они состоятельные люди и они стали жертвами обстоятельств. Среди них есть довольно известные бизнесмены», – утверждает источник «Азатлыка».