Украина и Молдавия открыли общий пограничный переход

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип открыли 17 июля пограничный переход между двумя государствами. Молдавская часть перехода располагается на территории сепаратистской Приднестровской республики. Порошенко заявил после церемонии открытия Кучурган-Первомайского контрольно-пропускного пункта, что Киев готов содействовать «полному восстановлению территориальной целостности Молдавии».

Сепаратистские власти Приднестровья осудили открытие пограничного перехода между Украиной и Молдавией, заявив, что это может стать шагом к экономической блокаде непризнанной республики. Павел Филип назвал такую реакцию «спекуляцией».

Приднестровье, поддерживаемое Москвой и имеющее общую границу с Украиной со стороны Одесской области, провозгласило «независимость» от Молдавии в 1990 году. В 1992 году между Молдавией и сепаратистами вспыхнул вооруженный конфликт, в который – на стороне сепаратистов – вмешались российские военные. Независимость Приднестровья не признана ни одним государством. Россия сохраняет в регионе 1200 своих военнослужащих. Кишинев неоднократно призывал к введению в Приднестровье международных миротворческих сил.