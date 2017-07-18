В Узбекистане более пяти тысяч имамов прошли собеседование на профпригодность

Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) провело собеседование с более пятью тысячью имамами и имам-наибами. По данным ДУМУ, собеседование было проведено с целью выявления уровня знаний имамов. Сообщается, что в отношении имамов и их заместителей с низким уровнем религиозных знаний не будут применены никакие меры. Однако принявшие собеседование за аттестацию имамы с областей республики считают, что властям следовало бы в первую очередь улучшить социально-финансовое положение узбекских имамов.

По данным, полученным в Духовном управлении мусульман Узбекистана, на прошлой неделе более пяти тысяч имамов и имам-наибов (заместители имамов) прошли специальное собеседование.

– Известные в Ташкенте имамы и сотрудники нашего управления вместе с представителями в областях провели с нашими имамами собеседование. Мы проверили уровень научных знаний имамов, чтобы узнать, в каком направлении их можно будет использовать в будущем. Сейчас в стране открываются большие научные центры. Поэтому мы хотели узнать, кого из имамов можно будет отправить на работу в эти центры, – сказал «Озодлику» начальник отдела кадров Духовного управления мусульман Узбекистана Абдуманнап Усманов.

По его словам, во время собеседования уровень научных знаний имамов был оценен по трем уровням – отличное, удовлетворительное и слабое. Имамы, чьи научные знания были признаны слабыми, в будущем могут быть отстранены от работы, но пока в отношении них не будут применены никакие меры.

– Пока мы проводим анализ результатов собеседования. В отношении имамов, чьи знания были признаны слабыми, не будут применены никакие меры. Через десять дней я могу сообщить вам точный ответ о результатах проведенного с имамами собеседования, – сообщил нашему репортеру сотрудник ДУМУ.

В разговоре с «Озодликом» имам из Ферганы, который участвовал на собеседовании в качестве советника, рассказал о том, что уровень научных знаний большинства имамов признан ниже среднего:

– Во время собеседования некоторые наши имамы не смогли ответить на вопрос о том, какой город является столицей России. Таким имамам сообщили, что у них очень низкий уровень религиозных и научных знаний. Но такими собеседованиями нельзя изменить положение наших имамов, – сказал имам из Ферганы.

По его словам, у имамов в областях и селах Узбекистана не только низкий уровень знаний, но и плачевное материальное положение:

– У большинства имамов очень низкое материальное положение. Их зарплата составляет 1-1,5 миллиона сумов (120-180 долларов США), половину которой они отдают за налоги. Многие из них работают ради Аллаха, не получая зарплаты. В мечеть они ходят только ради того, чтобы прочитать намаз, книги они не читают. Многие имамы занимаются частным извозом, земледелием и другой схожей работой. Хотя многие из них закончили медресе Духовного управления мусульман, но знаний у них нет. Мне кажется, ДУМУ сейчас пытается скрыть это дело, – сказал репортеру «Озодлика» имам из Ферганы.

Он добавил, что работал имамом в мечети в своей махалле более 40 лет и «сочувствует сегодняшнему безавторитетному положению узбекских имамов».

По официальным данным, сегодня в Узбекистане действуют 2037 мечетей, в которых работают более пяти тысяч имамов и имам-наибов.

По словам представителя ДУМУ Абдуманнапа Усманова, 80-90 процентов имамов в Узбекистане обеспечены зарплатой. Ежемесячный уровень зарплаты имамов устанавливается трудовым коллективом за счет доходов мечети и пожертвований верующих.

Согласно официальным данным, некоторые мечети в отдаленных районах республики сохранили вакуфные земли.