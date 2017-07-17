В Астане задумались, как превратить мусор в «зеленую» энергию

Акимат города Астаны занимается разработкой новой программы по управлению отходами: планируется внедрение технологий по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) с выработкой элементов «зеленой» энергии (возобновляемая энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми – Ред.).

Как сообщили «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) представители Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города, услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в Астане осуществляет компания ТОО «Clean City NC». «В дальнейшем отходы вывозят на территорию мусороперерабатывающего комплекса. На заводе отходы подвергаются сортировке и брикетированию (проходят через пресс). Из всего количества мусора, поступающего на этот завод, сортировке подвергается восемь процентов. Остальные 92 процента брикетируются и вывозятся на полигон, где мусор захоранивается», – отмечают в ведомстве.

При этом, существующая ячейка для твердых бытовых отходов на полигоне для захоронения наполнена на 95 процентов (это 3,5 миллиона тонн ТБО). В настоящее время произведено строительство второй ячейки полигона.

Более того, как сообщает акимат, количество мусора в городе будет только расти. По словам чиновников, это напрямую связано с приростом населения в Астане.