Более 2,6 тысяч граждан Таджикистана оказались в черном списке Турции

Отныне въезд в эту страну им запрещен. В докладе МВД Турции о борьбе страны с «Исламским государством», опубликованном 14 июля, говорится, что эти лица подозреваются в связях с террористическими организациями, потому турецкие власти опасаются, что иностранцы могут попытаться проникнуть в зону боевых действий в Сирии и Ираке через территорию Турции.

Вместе с этим правоохранительное ведомство Турции отмечает, что с начала конфликта в Сирии на 16 июня этого года турецкая миграционная служба депортировала 308 граждан Таджикистана, задержанных на границе с Сирией. Все они пытались примкнуть к экстремистским группировкам.

Всего в черный список помещены почти 54 тысячи иностранных граждан из 146 стран мира. Из Центральной Азии больше всего в этом списке граждан Таджикистана – 2651, граждан Казахстана – 1914. Из постсоветских стран больше всего в бан-листе граждан России – 4 128 человек.