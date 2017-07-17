Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопрос открытия новых авиарейсов на Иссык-Куль

Авиационные власти Кыргызстана и Узбекистана обсудили возможность открытия новых авиарейсов в аэропорт «Иссык-Куль» из Узбекистана. Об этом шла речь во время двусторонних консультаций в Ташкенте, сообщает Минтранс КР.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения географии полетов путем выполнения полетов через Кыргызстан в третьи страны и аккредитации представительств кыргызских авиакомпаний в Узбекистане.

В целом, как отмечается, обсуждался обмен опытом между аэропортами Кыргызстана и Узбекистана по развитию инфраструктуры и другие вопросы сотрудничества.

4 июля в международный аэропорт «Иссык-Куль» прибыл первый самолет по маршруту «Ташкент-Тамчы». На борту «Боинга 757-200» авиакомпании Uzbekistan Airways на Иссык-Куль прибыли 190 человек, большая часть из которых – туристы.

Как сообщается, самолеты из Узбекистана на Иссык-Куль будут летать каждый вторник до конца августа.