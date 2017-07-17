В Таджикистане школам запретили «клянчить» деньги у родителей (видео)

Министерство образования и науки Таджикистана ввело запрет на «незаконный сбор денег» с родителей учеников на ремонт школ. Распоряжение министра отправлено во все учебные заведения республики, сообщил «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) начальник Управления экономики и планирования ведомства Икромиддин Донахонов.

Согласно распоряжению, категорически запрещены принудительные сборы денежных средств на проведение ремонта, покупку мебели, оборудования, на оплату труда уборщиц, охраны, подарки педагогическому коллективу и сотрудникам управления образования.

​Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали запретил привлекать денежные средства родителей для ремонта школ и детских садов. В соответствующем письме градоначальника, разосланное главам районных администраций столицы, указано, что отныне весь ремонт должен осуществляться за счет средств, выделяемых в бюджет столичных районов.

Сообщается, что в некоторых школах Таджикистана еще под занавес учебного года начали сбор денег с родителей на ремонт школ. В учебных заведениях столицы сразу после письма мэра вернули денег родителям. Но, по словам журналистки Гулноры Насриддиновой, в некоторых школах ответственность за ремонт зданий и учебных классов возложили на учителей. «Учительница средней общеобразовательной школы N 20 мне сказала, что их обязали ремонтировать школу за счет своих средств, в том числе, за счет отпускных».

Правда, некоторые родители готовы помочь в ремонте школ. Бибихон Меликова, жительница столицы говорит, что школам необходимо заранее сообщить родителям о сумме, необходимой для ремонта. Половину этих денег могли бы собрать родители, ведь средств, выделяемых из бюджета на ремонт школ, все равно не хватит, считает она.