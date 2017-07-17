Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Уимблдон

Роджер Федерер выиграл Уимблдонский турнир, победив Марина Чилича. Матч завершился со счетом 6:3, 6:1, 6:4. В третьем сете Чиличу в первых шести геймах удалась равная игра с Федерером. В седьмом он проиграл свою подачу, что оказалось достаточным для победы Федерера.

Швейцарский и хорватский теннисисты играли друг с другом восьмой матч, из которых Федерер проиграл только один.

Роджеру Федереру 35 лет, в августе ему исполнится 36. В таком возрасте никому не удавалось выиграть Уимблдонский турнир.

В турнирах Большого шлема Федерер победил в 19-й раз, что не удавалось другим теннисистам. Рафаэль Надаль, находящийся на втором месте по числу титулов, выиграл 15 турниров Большого шлема.