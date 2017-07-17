Мирзияев решил превратить Ташкент в безопасный город (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев побывал в центре видеонаблюдения при Управлении охраны ГУВД города Ташкента в Юнусабадском районе. Он сказал, что в скором времени центр будет расширен и открыто специальное подразделение, ответственное за ведение видеонаблюдения в столице. Мирзияев, говоря о том, что видел эту практику в Китае, заявил о необходимости «подготовки граждан к непрерывному контролю» и «превращения Ташкента в безопасный город».

В репортаже телевидения Узбекистана был показан центр видеонаблюдения в Юнусабадском районе и его помещения, оснащенные специальным оборудованием для круглосуточного отслеживания многолюдных улиц столицы.

Ознакомившись с данным центром при Управлении охраны ГУВД города Ташкента президент Шавкат Мирзияев заявил, что Кабинет Министров в течение 15 дней издаст постановление об открытии нового подразделения при МВД.

«Вы создадите одну систему, которая будет выполнять концепцию «Ташкент – безопасный город», сказал президент, обращаясь к главе МВД. – Будет один заместитель министра и его команда, которые будут заниматься исключительно этим делом. В Ташкенте с 1 сентября 2017 года по 2019 год будет проводиться эксперимент. В Пекине создали такую отличную систему, они близки к нашему менталитету. Кто будет большим пропагандистом этой системы? С каждой махалли будет один инструктор – сотрудник махалли будет представителем нового подразделения МВД. Завтра изменится мировоззрение людей, они будут говорить: «Нас контролируют», – сказал президент Мирзияев.

По его словам, в скором времени будут организованы учебные курсы для председателей 505 махаллей в Ташкенте и участковых инспекторов, которые в дальнейшем должны будут работать по современной системе видеонаблюдения и «подготавливать к этому население».

Президент также отметил необходимость апробации данного центра управления в течение двух лет. Он отметил, что после апробации центра и отладки работы системы ее нужно внедрить во всех городах страны. Кадров к работе в новом центре, как сказал Мирзияев, будут готовить в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и Университете Инха в Ташкенте.

Напомним, что 15 июля президент Шавкат Мирзияев посетил Юнусабадский район Ташкента и ознакомился с проектом парка, который будет создан в Юнусабадском районе столицы на берегу канала Бозсу.

«В парке предусмотрены уголки для чтения книг, будут построены фонтаны, амфитеатр, выставочные павильоны, спортивные и оздоровительные зоны, организованы клубы стрельбы из лука и любительской рыбалки, установлены современные аттракционы. Проект парка подготовлен в гармоничном сочетании с мемориальным комплексом «Шахидлар хотираси». Шавкат Мирзияев дал поручения по превращению парка в центр культуры и просветительства, созданию всех условий для читателей, отметил необходимость рационального использования природного рельефа при создании парка, расширения зоны озеленения за счет декоративных деревьев и цветов», сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, президент посетил махаллю «Исломобод» в Юнусабадском районе и принял участие в презентации проекта по созданию 11-летнего образования в профессиональном колледже компьютерных технологий.

Как сообщила пресс-служба президента, принявшие участие в презентации учителя и родители заявили о необходимости качественной учебной литературы для школ с 11-летним образованием.