На Юнусабадском рынке Ташкента показательно снизили цены к визиту Мирзияева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 15 июля посетил Юнусабадский район Ташкента. К визиту главы государства администрация Юнусабадского рынка резко снизила цены на продукты.

Как сообщил в Facebook’е один из пользователей группы «Потребитель.уз», в этот день баранина продавалась по 21 тысячи сумов, один килограмм говядины – по 20 тысяч сумов за килограмм.

Стоит отметить, что в настоящее время на рынках Ташкента килограмм мяса стоит около 40 тысячи сумов.