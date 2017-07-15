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В мире

Справедливость или демократия? Как изменилась Турция через год после попытки госпереворота

Год назад в Турции произошла попытка госпереворота. С тех пор более 50 тысяч людей были арестованы, а более 100 тысяч госслужащих – уволены.

Как изменилась Турция за последний год? Корреспондент Настоящего Времени Шахида Якуб рассказывает о тех, кто пострадал больше всех – жертвах пыток, учителях и тех, кто яростно отстаивает политику нынешнего президента страны – Реджепа Эрдогана.

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