Справедливость или демократия? Как изменилась Турция через год после попытки госпереворота

Год назад в Турции произошла попытка госпереворота. С тех пор более 50 тысяч людей были арестованы, а более 100 тысяч госслужащих – уволены.

Как изменилась Турция за последний год? Корреспондент Настоящего Времени Шахида Якуб рассказывает о тех, кто пострадал больше всех – жертвах пыток, учителях и тех, кто яростно отстаивает политику нынешнего президента страны – Реджепа Эрдогана.