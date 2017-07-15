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Новости

В Юнусабадском районе Ташкента появится Литературный парк

Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» в Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Юнусабадскому району столицы ознакомился с проектом Литературного парка, создаваемым на берегу канала Бозсу. Об этом сообщило УзА.

Парк расположится рядом с мемориальным комплексом «Шахидлар хотираси». В нем предусмотрены уголки для чтения книг, будут построены фонтаны, амфитеатр, выставочные павильоны, спортивные и оздоровительные зоны, организованы клубы стрельбы из лука и любительской рыбалки, установлены аттракционы.

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