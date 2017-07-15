В Юнусабадском районе Ташкента появится Литературный парк

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Юнусабадскому району столицы ознакомился с проектом Литературного парка, создаваемым на берегу канала Бозсу. Об этом сообщило УзА.

Парк расположится рядом с мемориальным комплексом «Шахидлар хотираси». В нем предусмотрены уголки для чтения книг, будут построены фонтаны, амфитеатр, выставочные павильоны, спортивные и оздоровительные зоны, организованы клубы стрельбы из лука и любительской рыбалки, установлены аттракционы.