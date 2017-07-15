ЕС будет наращивать присутствие в Центральной Азии – Мансервизи

Европейский союз (ЕС) будет стремиться увеличить свое присутствие в Центральной Азии, в основном за счет экономических проектов. Об этом заявил генеральный директор по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервизи.

«ЕС будет стремиться увеличить свое присутствие в Центральной Азии, особенно в экономической сфере. Мы рассматриваем Узбекистан в качестве стратегического партнера, и будем финансировать больше, чем в прошлом. Количество европейских компаний будет расти в Узбекистане. Наша цель быть здесь, в этой части мира, с узбекским правительством и узбекскими гражданами», – сказал Мансервизи в беседе с корреспондентом Podrobno.uz.

Делегация ЕС во главе с Мансервизи прибыла в Узбекистан 12 июля. За это время проведаны переговоры в правительстве и ряде министерств республики.

По словам Мансервизи, в Ташкенте обсуждены два основных вопроса. Во-первых, стороны затронули аспекты безопасности в регионе, «вызовы, которые стоят перед странами». Это касается рисков, связанных терроризмом, радикализацией и другие факторы нестабильности, отметил он.

Второе направление касалось реформ, проводимых в Узбекистане. В ЕС рассматривают себя в качестве партнеров при их реализации и намерены способствовать повышению экономической активности в стране, созданию новых рабочих мест, а также передаче европейского опыта.

В частности, ЕС планирует укрепить содействие в развитии частного сектора, особенно в сельских регионах, а также будет искать возможности для увеличения инвестиций в сферу энергетики и водных ресурсов.