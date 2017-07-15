Люксембург первым в Европе узаконил собственность на небесные тела
Люксембург стал первой европейской страной, принявшей закон о собственности на планеты и астероиды.
Закон также регулирует работу частных компаний в области разработки и добычи полезных ископаемых в космосе.
Закон вступит в силу 4 августа.
В прошлом году Люксембург вложил 200 миллионов евро в проекты по извлечению редкоземельных металлов из астероидов.
Страна, больше известная своими банками и финансовым сектором, претендует на одну из ведущих ролей в сфере разработки полезных ископаемых в космосе.
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