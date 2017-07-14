Глава МВФ поддержала усилия Узбекистана по реформированию экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поддержала усилия Узбекистана по реформированию экономики.

В свою очередь, Кристин Лагард направила обращение президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, в котором, в частности, говорится следующее:

«Выражаю уверенность, что Ваша команда и сотрудники МВФ смогут в ближайшее время провести обсуждение по более широкому кругу вопросов, посвященное тому, как поддержать либерализацию валютной системы реформами в других направлениях в целях совершенствования инвестиционного климата в Узбекистане, включая меры по улучшению экономической статистики, что позволит принимать обоснованные решения как правительству, так и инвесторам», – отметила глава МВФ.

С 4 по 9 июля штаб-квартиру Международного валютного фонда в городе Вашингтоне посетила с визитом делегация Узбекистана в составе руководящего состава Центрального банка, Министерства финансов и Фонда реконструкции и развития республики.

Цель визита – доведение до специалистов МВФ объективной информации о ходе экономических реформ в Узбекистане в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, а также обмен мнениями по перспективам дальнейшей либерализации валютной системы республики, сообщает UzDaily.uz.