Трое ранены во время стрельбы в Иерусалиме

В Иерусалиме, по сообщениям, три человека получили ранения после того, как неизвестные вооруженные открыли огонь у святого места иудаизма. Власти сообщают в пятницу, что полицией застрелены три вооруженных человека.

Двое раненых, как сообщается, находятся в тяжелом состоянии. Нападение совершено у Львиных ворот в Иерусалиме. После инцидента доступ к старой части города перекрыт, пятничная молитва в мечети Аль-Акса отменена.

С сентября 2015 года палестинскими нападавшими были убиты около 40 израильтян и трое иностранных граждан. В течение этого же периода силами безопасности Израиля убиты свыше 250 палестинцев, большинство из которых подозревались в совершении или планировании атак.