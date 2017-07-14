Число желающих стать президентом Кыргызстана достигло 25 человек

Как отмечают в ЦИКе, по состоянию на 13 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию поступило 25 заявлений от кандидатов, решивших баллотироваться на пост главы государства.

Сообщается, что среди них 4 человека выдвинуты от политических партий, остальные самовыдвиженцы. Надо отметить, что некоторые лидеры партий решили идти в президенты через самовыдвижение. Среди них лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, уголовное дело которого в настоящее время рассматривается в суде и Омурбек Бабанов - лидер парламентской фракции «Республика – Ата-Журт».

По данным председателя Государственной регистрационной службы ГРС Дастана Догоева, в выборах президента КР, предполагается, примут участие около 3 миллионов граждан. Дастан Догоев отметил, что на уровне каждого района созданы штабы, которые проводят работу по уточнению адресов и других данных избирателей:

– Кроме того, совместно с ЦИК выявлены 1072 безымянные улицы, есть улицы с одинаковыми названиями. В настоящее время в списке по биометрическим данным – 2 миллиона 954 547 граждан. Выведены из списка в связи со смертью около 26 тысяч гражданин и 2964 – в связи с получением гражданства другой страны.

Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. Желающие баллотироваться на этот пост могут подать свои заявки до 1 августа.