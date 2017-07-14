Китай призвал не делать заявлений из-за смерти Лю Сяобо

Социальные сети Китая удаляют упоминание имени правозащитника и лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который умер вчера в больнице. Об этом сообщает телеканал CNN. Власти также блокируют новости о смерти диссидента, которые идут в эфире телеканала.

CNN отмечает, что в местных англоязычных изданиях новости о смерти Лю Сяобо сопровождаются справкой о его криминальном прошлом.

Китайское консульство отказалось принять заявление на визу у главы Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Она собиралась посетить похороны Лю Сяобо, передает Reuters.

Соболезнования в связи со смертью китайского диссидента выразили президент США Дональд Трамп, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Глава Amnesty International Салил Шетти отметил, что Лю Сяобо боролся за свои убеждения несмотря на долгие годы преследований и гонений. Российские власти смерть правозащитника никак не комментировали.



Ранее Китай призывал иностранные государства не вмешиваться в его внутренние дела из-за кончины правозащитника, не делать безответственных заявлений, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Лю Сяобо был 61 год. В 2009 году правозащитника приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в антигосударственной деятельности за то, что он выступил соавтором манифеста «Хартия-08».

В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира за «непоколебимую и мирную пропаганду реформ». Он не смог принять участие в церемонии награждения в Осло, так как находился в тюрьме.

У Лю Сяобо была диагностирована последняя стадия рака печени. В связи с этим на днях его перевели из тюрьмы в клинику. Иностранные врачи допускали возможность его транспортировки для лечения за границей, но власти Китая отказались дать на это разрешение.