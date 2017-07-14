Госдума разрешила гражданам Кыргызстана не получать российские права

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который разрешает гражданам Кыргызстана работать в России водителями без получения российских прав. «За» проголосовали 363 депутата, против – ни одного. Изменения вносятся в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях.

С 1 июня в силу вступил закон, запрещающий иностранным водителям работать в России по национальным (а не российским) водительским правам.

5 июля российский президент Владимир Путин официально поддержал идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана так, как это было сделано с белорусскими правами.

Теперь водителям их Кыргызстана также не придется пересдавать экзамены в России (на русском языке), и они смогут работать водителями транспорта (в том числе такси и общественного транспорта), имея лишь документ, выданный на родине.