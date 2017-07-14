Мирзияев предложил назначать хокимов только после согласия партийных групп

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил назначать хокимов районов и города только после одобрения представленных в соответствующих Кенгашах народных депутатов партийных групп.

Как пишет интернет-издание Podrobno.uz, выступая 12 июля на видеоселекторном совещании в Законодательной палате парламента, президент обратил внимание депутатов на то, что многие хокимы считаются членами какой-то партии, но после избрания на должность обрывают все связи с ней.

«Хочу выдвинуть одно предложение по этому поводу: рассмотрение и утверждение каждой кандидатуры на должность хокима района или города после проведения консультаций с каждой из представленных в соответствующих Кенгашах народных депутатов партийных групп», – сказал президент.

По словам Мирзияева, кандидатура на должность хокима не должна утверждаться, если не пройдет согласование партийных групп. Он подчеркнул, что этот механизм существует в масштабах области на бумаге и не работает.

Президент считает, что всех хокимов необходимо назначать из числа членов партий, которые должны стать настоящей политической силой. Для этого они должны сформировать кадровый резерв кандидатов в хокимы.

Согласно Закону «О государственной власти», кандидатуры хокима области и города Ташкента для утверждения областным и Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов представляются президентом после проведения консультаций с каждой из представленных в соответствующих Кенгашах народных депутатов партийных групп.

По сути процедура носит формальный характер. Если кандидат не наберет большинство голосов депутатов, то глава государства имеет право в течение месяца еще дважды представить свою кандидатуру. В случае трехкратного отклонения президент имеет право назначить исполняющего обязанности хокима, распустив соответствующий Кенгаш народных депутатов.