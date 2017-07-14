ПИВТ возмущена преследованием родственников своих активистов в Таджикистане

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) заявила о преследовании родственников активистов партии после собрания оппозиционных сил в германском городе Дортмунде.

На собрании в Дортмунде выступили председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, представители Группы 24 и Коалиции конструктивных сил Таджикистана, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

В заявлении, опубликованном 12 июля на сайте партии, сообщается о допросе с пристрастием родных и близких не менее десяти членов ПИВТ, находящихся за пределами Таджикистана. Как следует из официального заявления, допросы родственников проживающих за рубежом активистов ПИВТ проводились накануне и после собрания в Дортмунде почти во всех регионах Таджикистана.

Хусейн Файзрахмонов, брат Махмуджона Файзрахмонова, одного из активистов ПИВТ, в беседе с Радио «Озоди» из кишлака «Пахтакор» Джайхунского района подтвердил, что утром 11 июля представители власти допросили его 61-летнюю мать. «Они расспрашивали ее о моем брате, о том где он находится и чем занимается в настоящее время. В конце допроса сказали, что мой брат может вернуться в Таджикистан и, возможно, будет амнистирован. Они каждый раз настаивают на том чтобы мама уговорила Махмудджона вернуться домой», говорит Хусейн Файзрахмонов.

В МВД Таджикистана заявили, что у них не информации о допросе родных и близких членов ПИВТ, находящихся за пределами страны. «Нужно уточнить – представители каких органов власти посетили дома их (оппозиционеров) родственников и какое давление было на них оказано», заявил пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

Собрание в Дортмунде было посвящено 20-й годовщине подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. 27 июня 1997 года в Москве президент Таджикистана Эмомали Рахмон и руководитель Объединенной таджикской оппозицией Саид Абдулло Нури при посредничестве ООН подписали окончательное мирное соглашение.

Напомним, осенью 2015 года, после попытки мятежа экс-замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше – 9 октября 2014 года власти включили Группу 24 в список экстремистских и террористических организаций.

Руководство ПИВТ не раз заявило, что история с «мятежом» придумана властями Таджикистана для того, чтобы объявить вне закона главную оппозиционную партию страны.

ПИВТ и Группа 24 продолжают свою деятельность на территории некоторых европейских государств.