Врачи проигнорировали пожилого мужчину, лежащего без сознания возле ворот больницы (видео)
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Жительница Ташкента отправила в редакцию «Озодлика» видео, на котором запечатлено, как пожилой мужчина лежит на улице под деревом и не может двигаться. По словам автора видеозаписи, беспомощный мужчина не был пьян, у него наблюдались признаки сердечного приступа. Проходившие мимо неравнодушные люди попросили медперсонал больницы оказать мужчине медицинскую помощь, но те, в свою очередь, отказались, заявив, чтобы прохожие сами вызвали бригаду «скорой помощи».
В редакцию «Озодлика» поступила видеозаписи, на которой можно увидеть пожилого мужчину, лежащего на улице под деревом. По словам автора видеозаписи, этот случай произошел недавно возле ворот городской клинической больницы №4 (бывшая больница при авиационном заводе ТАПОиЧ – Ред.) в Ташкенте.
По словам очевидцев, мужчина не был пьян, на улице у него произошел сердечный приступ.
«У него предынсультное состояние. Его зовут Журавлев Андрей, говорит, что живет с женой в районе ТТЗ», – слышны за кадром слова прохожих.
На видео видно, как прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» поднимают лежащего под деревом мужчину и кладут его на носилки.
По словам снимавшей происходящее на камеру своего мобильного телефона женщины, чей голос звучит за кадром, проходящие мимо люди попросили работников больницы выйти на улицу и оказать пожилому мужчине медпомощь, но те, в свою очередь отказались, заявив, чтобы прохожие сами вызвали бригаду «скорой помощи».
– Это больница ТАПОиЧ. Из больницы не вышел ни один из врачей, медсестер или медбратов, чтобы просто вынести носилки и занести человека внутрь. Мы просили их, но они сказали нам, чтобы мы вызывали «скорую помощь». Это просто беспредел, я должна была это выложить, в противном случае это было бы не по-человечески, – говорит автор видеозаписи.
По словам очевидцев, в итоге прибывшие на место спустя 25 минут после вызова сотрудники «скорой помощи» завезли на своей карете лежавшего на улице пожилого мужчину во двор городской клинической больницы №4, медперсонал которой отказался оказать ему первую медпомощь.
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