В Федеральную избирательную комиссию США поступила жалоба на сына президента

В США в Федеральную избирательную комиссию подана жалоба на Дональда Трампа – младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта. Сын американского президента, его зять и советник, а также бывший глава его предвыборного штаба обвиняются в нарушении закона, так как встретились с российским представителем, предлагавшим компромат на Хиллари Клинтон – кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года.

Жалобу подписали группы юристов Common Case, Campaign Legal Center, «Демократия 21» и еще два адвоката. Они ссылаются на недавно обнародованные электронные письма, адресованные Трампу-младшему, в которых сообщается, как и зачем будет проводиться встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Федеральная избирательная комиссия – единственное ведомство, которое занимается гражданскими исками о нарушениях законодательства в сфере финансирования избирательных кампаний.

Ранее в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райанзаявил, что сын президента Дональд Трамп – младший должен дать показания на слушаниях по связям окружения Дональда Трампа – старшего с Россией.

В тот же день президент США заявил, что СМИ раздувают подробности короткой встречи его сына с Весельницкой, которая вовсе не являлась представителем правительства России.

Именно возможность вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году стала предметом расследований, которые проводят Конгресс и Министерство юстиции США.