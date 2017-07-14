Мужчину обвинили в доведении жены до самоубийства из-за спора о девственности

В таджикском обществе считается, что девушка должна быть целомудренной, и если она выходит замуж не девственницей – ее могут с позором выставить за дверь.

В традиционном таджикском обществе считается, что девушка должна быть целомудренной, и если она выходит замуж не девственницей – ее могут с позором выставить за дверь. Именно это произошло с Раджабби Хуршед. Муж после свадьбы обвинил ее в том, что она не девственница, а женщина позже покончила с собой.



В мае 2017 года родители 18-летней Хуршед решили выдать ее замуж за 24-летнего Зафара Пирова, жителя кишлака Чорбог в Таджикистане. С мужем девушка познакомилась только в день свадьбы, до этого молодые не встречались. Как это часто происходит в традиционных таджикских семьях, свадьбу организовали и оплатили их родители.



В брачную ночь муж, по его словам, обнаружил, что его жена – не девственница. Женщина убеждала его, что это не так, но муж ей не поверил и отвез на обследование для проверки «чистоты» в две разные клиники.

Оба раза девственность Хуршед подтвердили, но Пиров настаивал, что врачи ошиблись и требовал от супруги «​сказать правду»​. Позже он также начал требовать, чтобы Раджабби разрешила ему взять вторую жену.

Конфликт мужа и жены продолжался почти месяц, после чего, по словам Пирова, жена все-таки дала ему письменное разрешение взять вторую жену и в том же документе призналась, что сама не была девственницей на момент брака, сообщил Пиров журналистам «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода).

Когда же муж заявил, что она должна вернуться к родителям, женщина выпила «смертельную дозу уксуса» (формулировка в официальных документах). Несколько часов спустя она умерла в чорбогской больнице в Восейском районы страны.

По словам членов ее семьи, перед смертью она сказала, что начиная с брачной ночи испытывала колоссальное давление со стороны мужа и «не могла больше это выносить».

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По таджикским законам, перед вступлением в брак девушки и юноши должны пройти медицинский осмотр и сдать генетический анализ (чтобы исключить близкородственные браки), а также анализы на ВИЧ, гепатит и другие заболевания.



Носителям ВИЧ и больным гепатитом официально зарегистрировать брак нельзя.

У Раджабби по итогам проверки были две справки – о проведенной генетической экспертизе и справка о состоянии здоровья.

«Когда я узнала, что муж увез ее в Душанбе для повторного обследования, я поехала к ним и сказала, что хочу забрать дочь к себе. Но мать Зафара уверяла меня, что недоразумение улажено и нет повода для беспокойства, – рассказывает Фазила Мирзоева. – Я два раза увиделась с дочерью, она не жаловалась. Только накануне самоубийства она сказала, что ее оклеветали».

По словам Фазилы, ее дочь и раньше не жаловалась на судьбу. Она, к примеру, ранее была вынуждена бросить школу, чтобы помогать родителям ухаживать за двумя братьями-инвалидами.

​Муж Раджабби в разговоре с журналистами продолжал настаивать на своей версии. Он подтвердил, что жена выпила уксус, «когда я сказал, чтобы она вернулась жить к родителям», – заявил Пиров. – Я чувствую угрызение совести. Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони (около 1500 долларов), потраченные на свадьбу».

Восейский районный суд взял с Пирова подписку о невыезде до начала суда, дата которого пока не назначена. Если его вина в доведении жены до самоубийства будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Семья Раджабби написала открытое письмо президенту страны Эмомали Рахмону и другим официальным лицами с призывом вмешаться и восстановить доброе имя Хуршед.

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В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, и если муж обнаружит в брачную ночь, что она не девственна – девушку могут с позором выставить за дверь. Родители, как правило, отказываются принять их обратно, честь и репутация этих женщин остается запятнанной на всю жизнь.

Ежегодно в Республиканский центр судмедэкспертизы в Душанбе обращаются сотни человек с просьбой установить девственность молодых женщин. Обычно это делают родители девушек, которых обвинили в том, что они не хранили целомудрие.

Также до момента, когда в Таджикистане не был введен обязательный медосмотр перед свадьбой, каждый год рассматривалось несколько сотен дел, которые были связаны с оспариванием девственности у невест. В большинстве случаев жены судились с мужьями, которые объявляли их «нечистыми» в брачную ночь.

В 2014 году 19-летняя невеста из района Рудаки к югу от Душанбе выиграла дело о клевете против своего мужа. В брачную ночь он избил ее и отправил обратно в родительский дом, обвинив ее в том, что она не девственница.

По решению суда, девушка прошла несколько медосмотров, подтвердивших ее невинность даже после брачной ночи. Суд постановил, что истица – девственница и обязал супруга выплатить ей финансовую компенсацию. Позже она подала на развод, отказавшись от предложения мужа покончить с конфликтом и начать жить семейной жизнью.

Обвинения в недевственности и насилие в семье – главные причины, по которым, по данным международных организаций, в Таджикистане как минимум одна женщина в день убивает себя.



Часто молодые жены скрывают то, что с ними происходит и пытаются «не выносить сор из избы», но такая скрытность в итоге приводит лишь к трагическим последствиям.