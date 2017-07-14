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Центразия

Мужчину обвинили в доведении жены до самоубийства из-за спора о девственности

В таджикском обществе считается, что девушка должна быть целомудренной, и если она выходит замуж не девственницей – ее могут с позором выставить за дверь.

В традиционном таджикском обществе считается, что девушка должна быть целомудренной, и если она выходит замуж не девственницей – ее могут с позором выставить за дверь. Именно это произошло с Раджабби Хуршед. Муж после свадьбы обвинил ее в том, что она не девственница, а женщина позже покончила с собой.

В мае 2017 года родители 18-летней Хуршед решили выдать ее замуж за 24-летнего Зафара Пирова, жителя кишлака Чорбог в Таджикистане. С мужем девушка познакомилась только в день свадьбы, до этого молодые не встречались. Как это часто происходит в традиционных таджикских семьях, свадьбу организовали и оплатили их родители.

Раджабби Хуршед с мужем в день свадьбы
Раджабби Хуршед с мужем в день свадьбы


В брачную ночь муж, по его словам, обнаружил, что его жена – не девственница. Женщина убеждала его, что это не так, но муж ей не поверил и отвез на обследование для проверки «чистоты» в две разные клиники.

Оба раза девственность Хуршед подтвердили, но Пиров настаивал, что врачи ошиблись и требовал от супруги «​сказать правду»​. Позже он также начал требовать, чтобы Раджабби разрешила ему взять вторую жену.

Конфликт мужа и жены продолжался почти месяц, после чего, по словам Пирова, жена все-таки дала ему письменное разрешение взять вторую жену и в том же документе призналась, что сама не была девственницей на момент брака, сообщил Пиров журналистам «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода).

Зафар Пиров
Зафар Пиров

Когда же муж заявил, что она должна вернуться к родителям, женщина выпила «смертельную дозу уксуса» (формулировка в официальных документах). Несколько часов спустя она умерла в чорбогской больнице в Восейском районы страны.

По словам членов ее семьи, перед смертью она сказала, что начиная с брачной ночи испытывала колоссальное давление со стороны мужа и «не могла больше это выносить».

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По таджикским законам, перед вступлением в брак девушки и юноши должны пройти медицинский осмотр и сдать генетический анализ (чтобы исключить близкородственные браки), а также анализы на ВИЧ, гепатит и другие заболевания.

Носителям ВИЧ и больным гепатитом официально зарегистрировать брак нельзя.

Таджикистан вводит генетическую проверку перед свадьбой
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У Раджабби по итогам проверки были две справки – о проведенной генетической экспертизе и справка о состоянии здоровья.

«Когда я узнала, что муж увез ее в Душанбе для повторного обследования, я поехала к ним и сказала, что хочу забрать дочь к себе. Но мать Зафара уверяла меня, что недоразумение улажено и нет повода для беспокойства, – рассказывает Фазила Мирзоева. – Я два раза увиделась с дочерью, она не жаловалась. Только накануне самоубийства она сказала, что ее оклеветали».

По словам Фазилы, ее дочь и раньше не жаловалась на судьбу. Она, к примеру, ранее была вынуждена бросить школу, чтобы помогать родителям ухаживать за двумя братьями-инвалидами.

Раджабби Хуршед
Раджабби Хуршед

​Муж Раджабби в разговоре с журналистами продолжал настаивать на своей версии. Он подтвердил, что жена выпила уксус, «когда я сказал, чтобы она вернулась жить к родителям», – заявил Пиров. – Я чувствую угрызение совести. Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони (около 1500 долларов), потраченные на свадьбу».

Восейский районный суд взял с Пирова подписку о невыезде до начала суда, дата которого пока не назначена. Если его вина в доведении жены до самоубийства будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Семья Раджабби написала открытое письмо президенту страны Эмомали Рахмону и другим официальным лицами с призывом вмешаться и восстановить доброе имя Хуршед.

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В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, и если муж обнаружит в брачную ночь, что она не девственна – девушку могут с позором выставить за дверь. Родители, как правило, отказываются принять их обратно, честь и репутация этих женщин остается запятнанной на всю жизнь.

Ежегодно в Республиканский центр судмедэкспертизы в Душанбе обращаются сотни человек с просьбой установить девственность молодых женщин. Обычно это делают родители девушек, которых обвинили в том, что они не хранили целомудрие.

Также до момента, когда в Таджикистане не был введен обязательный медосмотр перед свадьбой, каждый год рассматривалось несколько сотен дел, которые были связаны с оспариванием девственности у невест. В большинстве случаев жены судились с мужьями, которые объявляли их «нечистыми» в брачную ночь.

В 2014 году 19-летняя невеста из района Рудаки к югу от Душанбе выиграла дело о клевете против своего мужа. В брачную ночь он избил ее и отправил обратно в родительский дом, обвинив ее в том, что она не девственница.

По решению суда, девушка прошла несколько медосмотров, подтвердивших ее невинность даже после брачной ночи. Суд постановил, что истица – девственница и обязал супруга выплатить ей финансовую компенсацию. Позже она подала на развод, отказавшись от предложения мужа покончить с конфликтом и начать жить семейной жизнью.

Обвинения в недевственности и насилие в семье – главные причины, по которым, по данным международных организаций, в Таджикистане как минимум одна женщина в день убивает себя.

Часто молодые жены скрывают то, что с ними происходит и пытаются «не выносить сор из избы», но такая скрытность в итоге приводит лишь к трагическим последствиям.

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