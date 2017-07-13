В Узбекистане запретили к ввозу и показу 225 фильмов ужасов и боевиков

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана обнародовало 12 июля список запрещенных к ввозу и распространению на территории страны фильмов. Список был утвержден протоколом №2 от 30 мая 2017 года по результатам анализа Экспертной комиссии в сфере информационных и массовых коммуникаций.

Включенные в список фильмы признаны содержащими «сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитацию за употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство», сообщает агентство «Фергана».

В списке рядом с названием запрещенной картины указывается дата и место производства, авторы фильма и краткое описание рекламного характера. Например: «Молодая пара переезжает в дом мечты, а потом выясняется, что в доме еще что-то есть. Или кто-то»; «Бывшие одноклассницы собираются вместе провести выходные в горах. Но кое-что происходит, что ставит женскую дружбу под вопрос».

В список вошли, в частности, такие фильмы, как «Очень страшное кино», «Полтергейст», «Астрал», «Нация Z», «Обитель зла: Последняя глава», «Судная ночь 3» и другие.