Таджикистан презентовал книгу изречений Рахмона

В Таджикистане 12 июля презентовали книгу с изречениями президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Выступавший с призывами укреплять светские принципы Рахмон возглавляет страну почти четверть века. С 2015 года за ним законодательно закреплен статус «лидера нации». В прошлом году в стране были приняты конституционные поправки, которые предоставляют действующему президенту эксклюзивное право переизбираться без ограничений.

Состоящая из 464 страниц книга на таджикском языке под названием «Мудрые мысли и изречения президента Таджикистана, основателя мира и национального единства» будет размещена на сайтах национальной библиотеки, сказал его старший советник Сафар Сайидзода. Книгу планируют выпустить и в переводе на русский язык.

Первое издание этой книги тиражом 500 экземпляров охватывает мысли Рахмона о мире и независимости в стране, о ее истории и женщинах. «Национальная государственность со всеми ее атрибутами и символами должна укорениться в разуме и духе каждой таджикской женщины и передаваться из поколения в поколение через молоко матери» – цитата из этой книги.

Государственная пропаганда преподносит Рахмона в качестве некоего спасителя, принесшего мир в Таджикистан после пятилетней гражданской войны, начавшейся вскоре после того, как страна объявила независимость от Советского Союза. Критики обвиняют его режим в систематическом нарушении прав человека.