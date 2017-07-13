В Афганистане найдены тела семи из 16 похищенных пассажиров автобуса

Власти Афганистана объявили в среду, что обнаружены тела семи пассажиров автобуса, похищенных вооруженными людьми днем ранее в провинции Фарах на западе Афганистана. Власти обвиняют в этом нападении мятежников движения «Талибан».

В полиции города Фарах – административного центра провинции Фарах – говорят, что боевики «Талибана» перекрыли дорогу, соединяющую Фарах с соседней провинцией Герат, остановили автобус и заставили 16 пассажиров сойти. Они застрелили семерых из них, остальные девять предположительно взяты в заложники, заявляет полиция.

Утром 12 июля правительственные войска приступили к операции по освобождению заложников и расчистке перекрытого участка дороги. Власти говорят, что обнаружены изрешеченные пулями тела шести гражданских и одного сотрудника полиции.

Полиция говорит, что о мотивах их похищения и убийства и о судьбах остальных девяти человек пока неизвестно. «Талибан» пока не прокомментировал этот инцидент. В провинции Фарах, согласно заявлениям местных властей, в последнее время отмечается увеличение активности вооруженных группировок.