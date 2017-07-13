СМИ: Медведев отказывается от поездок в регионы из-за фильма Навального

Глава правительства России Дмитрий Медведев не ездит по регионам в преддверии губернаторских выборов из-за низких рейтингов после публикации фильма-расследования «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как сообщает издание, с апреля нынешнего года Владимир Путин посетил четыре из шестнадцати регионов, где в сентябре пройдут выборы. И до дня голосования побывает в остальных. Медведев же за это время не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести субъектов, где состоятся парламентские выборы, посетил только Северную Осетию. Лидер «Единой России» даже не поехал на партийный форум в Ярославле.

Как рассказали близкие к администрации президента источники, после выхода фильма ФБК «Он вам не Димон» и акций протеста в различных регионах страны Медведев не только не может поделиться рейтингом с временно исполняющими обязанности губернаторов, но и рискует «стать для них токсичным».



В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к российскому премьеру, сообщило, что Дмитрий Медведев обеспокоен своим политическим будущим на фоне падения рейтингов и массовых протестов, связанных с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. Согласно опросу «Левада-центра», отставку главы правительства России поддерживают 45 процентов россиян.

В начале марта ФБК Алексея Навального опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. Премьер назвал расследование «чушью» и «бумажками».