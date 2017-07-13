В Конгресс внесено предложение об импичменте президента Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США демократ от Калифорнии Брэд Шерман внес в среду в Конгресс предложение об импичменте президента Трампа.

Шерман объясняет свое требование тем, что Трамп допустил тягчайшее нарушение закона, а именно воспрепятствовал осуществлению правосудия, отправив в отставку директора ФБР Коми, курировавшего расследование «российского следа» в прошлогодней предвыборной кампании.

Конгрессмен ссылается на слова уволенного директора ФБР, заявившего, что президент добивался от него прекращения расследования контактов своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими представителями.

Это первая формальная законодательная инициатива с требованием о досрочном прекращении полномочий Трампа. В настоящий момент ее поддерживают лишь два конгрессмена. Руководство демократов не уверено в своевременности такого шага, поскольку за предложение об импичменте должно проголосовать большинство членов нижней палаты, а у республиканцев сегодня там перевес в 46 голосов. В качестве альтернативы оппозиция предлагает Конгрессу учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, имел ли место в ходе президентской гонки сговор между командой Трампа и Кремлем.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби-Сандерс охарактеризовала предложение калифорнийского демократа как «форменную глупость и политиканство в худшем виде».