В Узбекистане красивые автомобильные номера будут продавать на аукционах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ввести с 1 сентября 2017 года порядок выбора государственных регистрационных номеров для автотранспортных средств с востребованной комбинацией букв и цифр по повышенной ставке платежей, взимаемых при их выдаче, в том числе путем проведения аукциона», – говорится в постановлении.

Кабинету Министров республики поручено в месячный срок утвердить порядок выбора «красивых» номеров для автотранспортных средств.