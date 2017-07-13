В Новороссийске мигрант из Узбекистана спас тонущего 12-летнего мальчика, а сам утонул в море

11 июля в Новороссийске спасатели нашли тело 21-летнего гражданина Узбекистана, утонувшего в море. В Следственном комитете сообщили, что узбекский гастарбайтер спас тонущего 12-летнего мальчика, а его самого волна затянула в море.

Трагедия произошла 10 июля этого года вблизи острова Суджук в городе Новороссийск Краснодарского края, где плавать жителям категорически запрещено.

О подробностях случившегося «Озодлику» рассказал старший следователь Следственного комитета Новороссийска Дмитрий Кириченко.

По его словам, в тот день двое строителей из Узбекистана 1996 и 1997 года рождения вместе с 12-летним сыном повара, являющегося местным жителем, отправились в сторону Суджукской косы, чтобы поплавать:

– Двое парней приехали на заработки из Узбекистана. Здесь они работали бетонщиками, не курящие, не пьющие, без вредных привычек, положительно характеризуются. Они работали на стройке многоэтажного жилого дома, жили в общежитии. Сначала они купались на городском пляже, где были спасатели и отдыхающие. Потом решили уйти в сторону мыса. Где соединяются две косы есть мыс, который ведет на островок. Этот мыс находится под водой. Там можно косаться ногами, но все равно там стоят аншлаги, то есть вывешены транспаранты, запрещающие купаться. Один из узбекских мигрантов, который остался жив, сказал, что они знали, что там опасно купаться, – говорит следователь.

По его словам, когда парни перешли на островок и наблюдали за морем, поднялся сильный ветер, после чего они решили вернуться обратно:

– Когда они шли обратно, волной снесло 12-летнего мальчика. Мигрант из Узбекистана 1996 года рождения был крепкого телосложения, то есть он занимался спортом. Поэтому он кинулся спасать мальчика. Он смог спасти ребенка, но, к сожалению, его самого волна унесла в море. Ориентировочно он утонул примерно в промежутке между 18:00 и 19:00 часами вечера 10 июля. Туда сразу же выехала следственно-оперативная группа, в том числе и я. Организовали спасательную работу, его не смогли найти на том месте, где он утонул. Так как начало темнеть, где-то в 20:15 поисковые мероприятия были окончены. На следующий день рано утром, еще не было и 5 часов, спасательные работы возобновились. Его тело было обнаружено в 6:45 утра на глубине примено 5 метров, – говорит «Озодлику» старший следователь Следственного комитета Новороссийска Дмитрий Кириченко.

Как сообщил следователь Кириченко, в Новороссийске живет родной дядя погибшего узбекистанца, отца у него нет. Так как его матери до сих пор не сообщили о смерти сына, следователь попросил репортера нашего радио не оглашать имя утонувшего в море молодого человека.

Как удалось выяснить «Озодлику», утонувший в море 21-летней узбекистанец является уроженцем Кашкадарьинской области.

В настоящее время тело погибшего мигранта отправлено в морг для проведения экспертизы. После того, как будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, его тело будет отправлено в Узбекистан.

Спасенный узбекским мигрантом 12-летний мальчик находится в отделении реанимации, его здоровью ничего не угрожает, сообщил «Озодлику» старший следователь Следственного комитета Новороссийска Дмитрий Кириченко.

Как стало известно нашему радио, в Новороссийске граждане Узбекистана в основном работают на строительных объектах.

В беседе с репортером «Озодлика» собеседник по имени Дильшодбек, который приехал из Узбекистана и работает на стройке в Новороссийске, вспомнил, как чуть ранее до этой трагедии еще один узбекистанец спас тонущего в море местного жителя:

– Мигранты здесь работают в основном на стройках. Раньше в этом городе было много мигрантов-таксистов, но после того, как мигрантам в России запретили работать таксистами, они прекратили заниматься этим делом. На таких объектах, как цементный завод, узбеки работают целыми днями. В Новороссийске наши работают на крупных строительных объектах. Прошел где-то месяц, как открылся купальный сезон, пляжи переполнены людьми. Так как строительство идет на берегу моря, вечерами рабочие идут к морю, чтобы поплавать. Есть безопасные места, где можно купаться, но остальные места очень глубокие. Недавно один из наших ребят спас тонущего местного жителя, – сказал нашему радио узбекистанец Дильшодбек, работающий на стройке в Новороссийске.