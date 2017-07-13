Десятки казахстанских туристов в Анталии оставались без отелей из-за банкротства турфирмы

Клиенты некоторых казахстанских туроператоров не могли заселиться в отели после того, как турецкая компания, сотрудничающая с казахстанскими туроператорами, объявила себя банкротом. После банкротства турецкой туристической компании «Элит класс» «в сложном положении» оказались казахстанские туристы в турецком курортном городе Анталия, говорят должностные лица в Астане. Власти объявили, что создают оперативный штаб.

«Создаем [оперативный] штаб, чтобы мониторить ситуацию и давать разъяснения. Держим связь с Анталией. В состав штаба входят сотрудники комитета, представители департамента консульской службы МИД Казахстана, представители туристского сообщества», – цитирует новостной сайт Tengrinews председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюру Мурзамадиеву.

По ее словам, в сложную ситуацию попали туристы «нескольких компаний», которые, как сообщается, уже расселены по отелям. Число обратившихся за помощью туристов не сообщается, однако пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков говорит, что по меньшей мере 24 человека, среди которых около десятка детей, размещены в гостинице и продолжают свой отдых. По словам Жайнакова, «Элит класс» работала с несколькими казахстанскими операторами.

«Мы опасаемся, что сегодня некоторые наши граждане, туристы, которые также приобретали путевки у компаний, связанных с «Элит класс», могут не знать о произошедшем и попасть в трудную ситуацию», – сказал Жайнаков. Казахстанское консульство «отслеживает ситуацию», добавил он. В МИД выезжающим на отдых в Турцию рекомендуют перепроверять бронирование гостиницы и оплату.