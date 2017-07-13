Жизнь после ИГИЛа: как разрушенный Мосул возвращается к жизни

В Мосуле впервые за три года открылись магазины, парикмахерские, бильярдные и кафе. Студенты и преподаватели университета начали убирать мусор из аудиторий и мечтают возобновить занятия, вскоре может открыться и музей. Хуже ситуация в западной, старой части: там многие дома разрушены до основания.

10 июля Иракская армия официально объявила о полном освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства». Прошло всего несколько дней – и уже можно говорить о том, что город ожил и начал возвращаться к мирной жизни.

Впервые за три года в Мосуле открылись парикмахерские, бильярдные и кафе. Пока в городе хозяйничали исламисты – любые развлечения были под строжайшим запретом.

Муханнад – владелец двух магазинов музыкальных дисков. Он рассказывает, что потерял 30 тысяч долларов, когда боевики разгромили его бизнес:

«Работы здесь не было вообще. Я попытался вновь открыть магазин с видеоиграми, но боевики «ИГ» вновь пришли и вынесли всё подчистую», – жалуется он.

С приходом «ИГ» под запретом оказались куклы, манекены, картины на стенах и даже вывески: любое изображение человеческого лица считалось греховным.

В магазине торговца одеждой Абу-Саба боевики снесли головы всем манекенам. Короткая одежда тоже оказалась вне закона:

«У нас был короткий список того, что можно продавать. Все что вы видите сейчас на прилавке – все было под запретом», – рассказывает продавец.

В списке особо тяжких преступлений при исламистах числилось и курение. Местные кальянщики до сих пор боятся работать открыто, а кальянные залы, которые все же работают, скрыты от посторонних глаз. Владельцы боятся, что к ним могут придти джихадисты со взрывчаткой, поясняет кальянщик Сафьян. Он недавно вернулся в город и в свободное от работы в кафе время вместе с другими волонтерами помогал разбирать завалы в родном Мосульском университете.

«Сначала я и два моих друга, которые учатся со мной на историческом факультете, пришли разбирать мусор, – рассказывает Сафьян. – Вместе с волонтерами из группы «Будущее Найнавы» мы постарались сделать все возможное: разобрали обломки, убрали мусор, очистили помещения».

Мосульский университет боевики «Исламского государства» захватили в 2014 году. Студентов выгнали из аудиторий, некоторые преподаватели перешли на сторону исламистов. В химических лабораториях университета исламисты наладили изготовление взрывчатки и, предположительно, биологического оружия. Сегодня все здания по-прежнему закрыты, а большинство классов сожжены. Остался минимум техники для обучения студентов.

​Особенно пострадала библиотека университета: книги и манускрипты, скорее всего, были уничтожены. 50-летняя Люма, глава финансового отдела университета, опасаясь за свою жизнь, три года не выходила из дома. Женщина говорит, что когда смогла вернуться в университет – просто не узнала его. Боевики «ИГ» сожгли все внутри.

На восстановление университета нужно полгода и более миллиона долларов, говорит Люма. Но когда из Багдада придут эти средства – неизвестно.

Значительно хуже обстоит ситуация с инфраструктурой в Западном Мосуле. В старой части города многие дома практически разрушены до основания, а немало зданий заминированы боевиками.

Одна из важнейших исторических объектов Ирака – Мосульский музей. Он тоже сильно пострадал: боевики разбили все его статуи. Уже после освобождения исчезли и две картины. Но, несмотря на эти потери, археологи считают, что музей можно и нужно открыть: ведь большая часть коллекции с 90-х годов хранилась не в Мосуле, а в столице страны.

«Наши артефакты из Хатры хранятся в Багдаде, а их очень много. А еще есть ценности из Найнавы, ассирийские, и из древнего города Нимруд, они тоже в багдадском хранилище, – рассказывает Райя Мошен Альхаи Юнус, экс-директор Мосульского музея. – Крупнейшие мировые музеи тоже наполнены нашими артефактами. В общем, у нас достаточно ценностей. Если у нас будет мир, то мы восстановим музей очень быстро».