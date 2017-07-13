Лидер «Ата Мекена» Текебаев попросил судей отдать ему паспорт

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу лидера партии «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенбека Чотонова. Первый заявил в суде, что нарушаются его права и что председательствующий ограничивает его конституционные права.

Депутат отметил, что во время следствия и судебного процесса у него имеются законные права, и чтобы ими воспользоваться ему нужен паспорт (ID-карта). Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), по этой причине он попросил судью вернуть ему этот документ, так как он нужен для подачи документов в ЦИК:

– У меня есть право на любую деятельность, кроме той, которая подразумевает операции с имуществом, арестованном на время судебного процесса. Почему вы не отдаете мой паспорт и ставите ограничения? Ладно, если бы в материалах дела не было других моих документов, два моих паспорта там. Но ID-карта сейчас нужна мне. Суды не должны самовольно принимать решения, должна же быть какая-то логика, смысл. Не ограничивайте мое конституционное право.

Однако судья не удовлетворил ходатайство о выдаче на руки Омурбеку Текебаеву его ID-карты. Напомним, Омурбек Текебаев подал в Центризбирком заявление о самовыдвижении на пост президента КР, и его заявление было принято.

Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову предъявлено обвинение по статье 303 части 1 («Коррупция»). Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что они ​передали Омурбеку Текебаеву 1 миллион долларов за содействие в получении руководства над компанией «Мегаком». Обвиняемые называют это дело политическим гонением.