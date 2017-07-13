Состояние китайского диссидента Лю Сяобо ухудшилось

Состояние здоровья китайского правозащитника и лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо резко ухудшилось. Об этом говорится в сообщении госпиталя города Шеньян, где находится бывший политический заключенный.

У Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам лишения свободы, диагностирован рак печени в терминальной стадии. Недавно его направили в больницу, где он находится под охраной полиции. Великобритания и Европейский союз призвали Китай снять ограничения на поездки для правозащитника, чтобы он смог получить лечение за границей.

По заявлениям иностранных врачей, которым разрешили посетить диссидента в больнице, здоровье Лю Сяобо позволит ему перенести перелет. Власти Китая настаивают на обратном и заявляют, что правозащитник получает необходимое лечение.

Лю Сяобо арестовали в конце 2008 года за его участие в демократическом манифесте под названием «Хартия-08». Суд признал его виновным в подстрекательстве к подрыву государственной власти. В 2010 году диссидент получил Нобелевскую премию мира за «непоколебимую и мирную пропаганду реформ». Он не смог принять участие в церемонии награждения в Осло, так как находился в тюрьме.