Туркменистан прекратит финансирование государственных телеканалов

Теле и радиопрограммы Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана теперь не будут финансироваться бюджетом.

Согласно указу, подписанному 7 июля президентом Туркменистана, решение о переводе Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии на хозрасчет было принято с целью дальнейшего развития отрасли. Прекращение финансирования государством телевидения и радиовещания начнется в 2018 году, и будет осуществлено поэтапно в течение 4 лет.

Сообщается, что госкомитету разрешено по согласованию с кабинетом министров Туркменистана выполнять определенными телерадиоканалами рекламные услуги по маркетинговым механизмам и финансировать свои расходы за счет прибыли, получаемой от хозрасчета.

В настоящее время все 7 телеканалов Туркменистана («Алтын Асыр», «Яшлык», «Мирас», «Туркменистан», «Ашхабад», «Туркмен овазы» «Туркменистан спорт») и 4 радиоканала («Чар тарапдан», «Мирас», «Оваз» и «Ватан») действующих в Туркменистане полностью контролируются и финансируются государством.

Программы государственного телевидения Туркменистана неоднократно подвергались критике президента страны. Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, выражал недовольство темпами развития отечественного телевидения.