Госдепартамент: США и Россия возобновят переговоры о дипсобственности

Соединенные Штаты и Россия намерены возобновить переговоры на высоком уровне, направленные на преодоление «серьезных раздражителей» между двумя мировыми державами, говорится в сообщении Госдепартамента США 11 июля.

Объявление было сделано после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров угрожал возмездием, если Соединенные Штаты не вернут два российских дипломатических комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде, на которые администрацией Обамы в декабре были наложены санкции. Госдепартамент сообщил, что заместитель госсекретаря США Том Шеннон 17 июля примет в Вашингтоне заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на преодолении скандала по дипломатической собственности. Москва в прошлом месяце отменила встречу между Шенноном и Рябковым после того, как министерство финансов США объявило о новых санкциях против России в связи с агрессией на Украине.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что переговоры будут возобновлены. Она проинформировала, что замгоссекретаря Шеннон «упорно трудился, поскольку мы пытались найти области, в которых мы могли бы справиться с некоторыми из этих так называемых раздражителей».

Диалог был начат в начале этого года, когда государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американо-российские отношения находятся в самой низкой точке, и выразил надежду на то, что продвижение по относительно небольшим вопросам, таким как дипломатическая собственность, может позволить двум странам сотрудничать в более крупных вопросах, таких как война в Сирии и на востоке Украины. Рябков, выступая перед российскими СМИ в ходе визита в Тегеран 11 июля, сказал, что состоявшаяся в Гамбурге встреча президентов Трампа и Путина внесла «определенную надежду на то, что ситуация изменится к лучшему».

Повестка дня представляет собой набор жалоб с обеих сторон, которые каждая из сторон хочет, чтобы другая решила. США призывают Москву прекратить преследование американских дипломатов и снять запрет на усыновление американцами детей из России. Кремль остро сосредоточен на том, чтобы вернуть контроль над своими двумя посольскими дачами в США, которые бывший президент Барак Обама изъял в качестве ответа на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.