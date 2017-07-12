Комитет защиты журналистов критикует расследование дела Шеремета

Комитет защиты журналистов раскритиковал проводимое в Украине расследование убийства Павла Шеремета. В докладе международной организации отмечается, что за год, прошедший после убийства журналиста, Украина так и не продвинулась в расследовании.

Доклад отмечает, что следствие не приводит очевидных доказательств своей главной версии – причастности к убийству России. При этом, говорится в докладе, значительная часть косвенных доказательств указывает и на причастность к преступлению украинской стороны. В документе отмечается необходимость проведения независимого расследования гибели Шеремета.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время правоохранительные органы должны публично отчитаться о результатах расследования. На встрече с родственниками Шеремета и представителями Комитета защиты журналистов президент Украины подчеркнул, что заинтересован в прозрачном расследовании. Кроме того, Порошенко предложил включить в состав следственной группы международных экспертов.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист. В 1990-х - 2000-х годах он руководил отделом специальных информационных проектов на российском телеканале ОРТ, впоследствии – «Первом канале». С 2014 года Шеремет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».

20 июля прошлого года в центре Киева в автомобиле, которым управлял Шеремет, сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранительные органы Украины считают, что Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и в Беларуси. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял ранее, что к гибели журналиста могут быть причастны российские спецслужбы. Россия обвинила в гибели Шеремета украинские власти, которые, как полагают в Москве, «не сумели обеспечить безопасность» журналиста.